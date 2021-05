Siracusa, rapina a mano armata in tabaccheria: arrestato 17enne

Il giovane è stato ammanettato dai carabinieri per un colpo commesso in Largo XXV luglio: col volto travisato, è entrato nel negozio puntando una pistola contro il cassiere e facendosi consegnare 1.120 euro, per poi fuggire

Un minore di 17 anni è stato arrestato dai carabinieri a Siracusa per rapina a mano armata commessa in una tabaccheria, in Largo XXV luglio. Il ragazzo è stato rinchiuso in una struttura per minori a Catania.

La rapina

Col volto travisato, il ragazzo è entrato nel negozio puntando una pistola contro il cassiere e facendosi consegnare l'incasso, 1.120 euro. È poi fuggito tra lo stupore della gente che ha assistito alla rapina. È stato inseguito dai carabinieri che sono riusciti a bloccarlo nei vicoli di Ortigia, recuperando il bottino.