Incendio in una scuola materna a Partinico: indagano i carabinieri

Il rogo è avvenuto in piazza Martiri del Lavoro: è l’ennesimo danneggiamento che avviene dentro la struttura scolastica. Sul posto i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona

Un incendio è stato appiccato nella scuola materna "Capitano Polizzi" di piazza Martiri del Lavoro, a Partinico (in provincia di Palermo). È l'ennesimo danneggiamento che avviene dentro l’edificio scolastico, chiusa per alcuni problemi strutturali. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento l'incendio e messo in sicurezza la zona. Indagini dei carabinieri.