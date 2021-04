Tartaruga intrappolata in una rete al largo delle Eolie, liberata

E' stata issata a bordo e liberata dal groviglio di lenze dai miliatri della guardia costiera. Dopo aver accertato le sue buone condizioni, la tartaruga è stata rilasciata in mare

Una tartaruga caretta caretta, rimasta intrappolata in una rete da pesca, è stata tratta in salvo al largo delle isole Eolie. L'animale, che rischiava di morire, è stato avvistato dalla guardia costiera mentre, a bordo della nave "Peluso", veniva perlustrato il tratto di mare. E' stata issata a bordo e liberata dal groviglio di lenze. Dopo aver accertato le sue buone condizioni, la tartaruga è stata rilasciata in mare.