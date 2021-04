Vaccini Sicilia, corsa a certificato medico per dire no ad Astrazeneca

Non sono buoni i dati in Sicilia. Ultima per over 80 immunizzati. Penultima per percentuale di popolazione vaccinata. Penultima per dosi smaltite rispetto a quelle ricevute. Terzultima per copertura ai settantenni. L’unica sufficienza è per i sessantenni. Come riporta La Repubblica, se la campagna non decolla, è anche per la fuga da AstraZeneca. Nemmeno la prospettiva del "certificato verde" per viaggiare, disponibile da oggi, ha messo le ali alla corsa per l’immunità. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI - QUANDO MI VACCINO? - LA SITUAZIONE IN SICILIA)

I dati

Dati alla mano, in Sicilia sono state somministrate 1.364.595 dosi su 1.737.825 ricevute, ovvero il 78,5%. Nei frigoriferi ci sono più di 160mila dosi di AstraZeneca che in pochi vogliono. Ecco perché l'Isola è così indietro per percentuale di somministrazioni.