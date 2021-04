Incidente sull'A29 Palermo-Mazara del Vallo, all'altezza di Capaci, in direzione del capoluogo siciliano. Sono coinvolti diversi mezzi, tra i quali un camion andato in testa coda, e l'autostrada è chiusa. Nell'incidente, che ha coinvolto alcuni mezzi, ci sono due feriti, trasportati all'ospedale Villa Sofia. Presenti le squadre Anas per la gestione della viabilità.