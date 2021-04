Palermo, abusivismo: sequestrati officina e autolavaggio

A Palermo un'officina e un autolavaggio di Palermo, privi di autorizzazione, sono stati sequestrati dalla polizia municipale e dai carabinieri. La prima in via Partanna Mondello, il secondo in via Eolo. Invece, al titolare dell'officina è stata elevata una multa di cinquemila euro, mentre il gestore dell'autolavaggio, B.G., 48 anni, è stato denunciato per reato ambientale.