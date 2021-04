Maltrattamenti sulla ex convivente, arrestato 42enne a Siracusa

A Siracusa, la polizia ha arrestato e posto ai domiciliari un uomo di 42 anni, accusato di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori nei confronti dell'ex convivente, che avrebbe subito le violenze per sei anni, fino a quando ha deciso di lasciarlo. L'uomo era solito lanciarle contro oggetti, come posacenere, telecomandi, scarpe e sedie. Terminata la relazione, avrebbe poi cominciato a perseguitarla, appostandosi sotto casa dei genitori di lei, dove la donna si era trasferita e vive tuttora. Durante uno di questi appostamenti è stato sorpreso dagli agenti, che hanno rinvenuto nell'auto dell'uomo una mazza da baseball. Lo scorso 6 marzo la donna ha tentato di fuggire allontanandosi con i genitori in auto, ma l'uomo ha lanciato una bottiglia di vetro contro il finestrino. Il 42enne deve rispondere anche di porto d'armi e strumenti atti ad offendere.