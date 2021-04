Catania, ruba borsa in aeroporto: denunciato

Un giovane di 23 anni è stato denunciato per furto dalla polizia per aver rubato nell'aeroporto di Catania una borsa a un passeggero all'interno del terminal dove si effettuano in test anti Covid.

L'indagine

Dopo la denuncia della vittima, gli agenti hanno esaminato le immagini dei sistemi di videsorveglianza e individuato il giovane, giunto da Bergamo. Dopo essere venuti a conoscenza che sarebbe ripartito da Catania, lo hanno rintracciato e sorpreso mentre si accingeva a ripartire per Bergamo.