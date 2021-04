Siracusa, bomba carta contro un piccolo deposito di ortofrutta

Un piccolo deposito in lamiera di un commerciante di ortofrutta in via Giarre, zona nord di Siracusa, è stata danneggiato dall'esplosione di una bomba carta, poco dopo la mezzanotte. A dare l'allarme sono stati i residenti. Danneggiate anche alcune auto parcheggiate nella via nella quale si svolge il mercato.

Le indagini

Gli agenti della squadra mobile stanno valutando se l'intimidazione sia riconducibile alla sfera privata o al racket delle estorsioni e sono alla ricerca di immagini di impianti di videosorveglianza della zona. Il personale della polizia scientifica ha effettuato i rilievi.