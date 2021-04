Incendio a Canicattì, in fiamme una concessionaria di auto

Le fiamme, arrivate fino al primo piano della palazzina di via De Gasperi, hanno distrutto una delle auto esposte e una Fiat Cinquecento parcheggiata in strada

Un incendio è divampato questa notte a in una concessionaria di auto a Canicattì (Agrigento), secondo i carabinieri del nucleo operativo radiomobile sarebbe doloso. Le fiamme, arrivate fino al primo piano della palazzina dove ha sede la concessionaria Nikauto di via De Gasperi, hanno distrutto una delle auto esposte e una Fiat Cinquecento di uno dei residenti che era parcheggiata in strada.