Siracusa, nasconde cocaina in bocca sotto mascherina: arrestato 32enne

Un uomo di 32 anni, C.G., è stato arrestato a Siracusa dalla squadra mobile per detenzione e traffico di marijuana, hashish e cocaina. L'uomo è stato sorpreso dagli agenti mentre nascondeva in bocca, coperta dalla mascherina, 6,5 grammi di cocaina.

L'operazione

L'arresto è avvenuto in via Algeri, nell'ambito dei controlli nelle piazze di spaccio. Gli agenti, con il supporto dell'Unità cinofila della questura di Catania, hanno controllato un condominio bloccando subito un cliente. Sul terrazzo invece hanno sorpreso l'uomo che tentava la fuga. Addosso aveva un sacchetto in cellophane contente 47 dosi di marijuana, hashish e cocaina e 700 euro.