Palermo, carabinieri e Nas sospendono attività di un mulino

A Palermo carabinieri e militari del Nas, assieme a tecnici della locale Asp, hanno sequestrato 1.250 chili di farine e crusca di un mulino nel quartiere Uditore. I prodotti erano invasi da insetti infestanti del tipo "tignola fasciata del grano" (plodia interpunctella). Disposta anche la sospensione dell'attività perché, secondo la ricostruzione degli investigatori, sarebbero state riscontrate carenze igienico-sanitarie e strutturali e la non corretta attuazione delle procedure di autocontrollo alimentare.

La denuncia

Il legale responsabile è stato denunciato, in stato di libertà, alla procura e segnalato all'autorità amministrativa competente, per i relativi provvedimenti. Sono state elevate sanzioni amministrative per duemila euro.