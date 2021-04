Palermo, furti rame da illuminazione pubblica: tre denunciati

Nei giorni scorsi allo Sperone erano stati rubati diversi chili di rame in due cabine della pubblica illuminazione lasciando al buio numerose strade

A Palermo la polizia ha denunciato un uomo e due donne accusate di ricettazione per essere state trovate in possesso di 30 chili di rame nel portabagagli dell'auto su cui viaggiavano. I tre sono stati fermati nella zona di Ciaculli.

La ricostruzione dei fatti

Nei giorni scorsi allo Sperone erano stati rubati diversi chili di rame in due cabine della pubblica illuminazione lasciando al buio numerose strade. Gli agenti sono riusciti a risalire ai tre e recuperare parte del rame rubato. Sono in corso indagini per ritrovare l'altro rame rubato.