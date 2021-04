Palermo, sequestrati cinquemila prodotti in tre negozi

I controlli sono avvenuti nel quartiere Zisa, in via Dante e in via Armando Diaz. I titolari o rappresentanti legali delle attività sono stati segnalati alla Camera di commercio

A Palermo la guardia di finanza ha sequestrato oltre cinquemila prodotti risultati sprovvisti del marchio "CE" in tre esercizi commerciali gestiti da cinesi. Giocattoli e materiale elettrico non avevano alcuna indicazione in lingua italiana né le ulteriori indicazioni minime: produttore, importatore, luogo d'origine, istruzioni e precauzioni per l'utilizzo previste dal Codice del Consumo.

I controlli

I controlli sono avvenuti nel quartiere Zisa, in via Dante e in via Armando Diaz. I titolari o rappresentanti legali delle attività sono stati segnalati alla Camera di commercio ai sensi del Codice del consumo che prevede, oltre al sequestro amministrativo della merce, i una sanzione per ogni singolo trasgressore che va da un minimo di 516 euro a un massimo di 25.833 euro.