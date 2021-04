Siracusa, contraffazione: sequestrati 450mila prodotti non sicuri

Merce non sicura è stata trovata in esercizi commerciali ad Augusta, Noto e Pachino, mentre articoli contraffatti sono stati trovati in un mercato rionale di Floridia

