Siracusa, rubano in un supermercato: tre arrestati

A Siracusa i carabinieri hanno arrestato tre pesone perché avrebbero rubato vari articoli di consumo all'interno di un supermercato. Secondo quanto ricostruito dai militari, i tre sono arrivati in città da Avola a bordo di un'auto noleggiata. Sono entrati in un supermercato nella zona nord della città e hanno preso diverse bottiglie di liquori e cosmetici dagli scaffali, utilizzando anche una tronchesina per rimuovere i dispositivi anti taccheggio.

L'allarme

Ma gli addetti alla sicurezza del supermercato hanno avvisato i carabinieri che hanno iniziato un inseguimento in auto. I tre hanno tentato di disfarsi della refurtiva lanciandola fuori dal finestrino.