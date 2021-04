Impiegati notano polvere negli uffici, sventato colpo banda del buco

Sventato un colpo in banca della banda del buco a Palermo, in via Resuttana. Gli impiegati dell'agenzia Credem hanno notato della polvere in alcuni uffici e, insospettiti, hanno avvisato il direttore facendo intervenire la polizia. Così è stato scoperto il foro praticato dai malviventi nella parete di un locale sotterraneo. La polvere di gesso trovata dal personale è arrivata dentro l'istituto attraverso l'impianto di aerazione. La Scientifica ha eseguito i rilievi alla ricerca di impronte digitali.

Il precedente

Agli inizi di aprile un altro colpo tentato con la stessa tecnica era stato sventato in via Leonardo da Vinci. La polizia era intervenuta dopo la telefonata ricevuta dai proprietari di un magazzino situato accanto a una filiale Credem: stavano mostrando l'immobile a un potenziale affittuario, quando hanno notato dei fori su un muro e alcuni attrezzi.