Bambini mozzano orecchie a cane randagio con forbici nel Ragusano

Alcuni bambini tra i 9 e i 10 anni d’età hanno mozzato le orecchie di un cucciolo di cane randagio ad Acate, in provincia di Ragusa, con un paio di forbici. La notizia è stata riportata dal quotidiano La Sicilia.

L’episodio

A denunciare il fatto è l’Enpa, che spiega: "Un gruppo di bambini tra i 9 e 10 anni ha tagliato le orecchie al cane. Un ragazzo che ha visto la scena ha avvisato le forze dell’ordine, così carabinieri e polizia municipale sono arrivati sul posto. I bambini sono stati identificati mentre il cucciolo, poi ribattezzato Leone, è stato portato dal veterinario".

Presidente Enpa: “Denunceremo i genitori dei bambini”

La presidente dell’associazione, Carla Rocchi, ha dichiarato: "Denunceremo i genitori dei bambini. Non possiamo lasciare che simili atrocità restino impunite. Il cucciolo è stato maltrattato e colpito in modo barbaro ed efferato. Aveva il corpicino ricoperto di sangue. Innumerevoli studi confermano che violenze così efferate sono sintomo di pericolosità sociale ed è nostro dovere non voltarci dall’altra parte quando succedono fatti così gravi, ancor di più se coinvolgono bambini così piccoli. In un anno sono già tre i casi di violenza contro gli animali che hanno avuto come protagonisti i bambini. Ovviamente la responsabilità è dei genitori. Arriveremo fino in fondo a questa orribile storia! Vogliamo giustizia per Leone che è sopravvissuto con coraggio a queste barbarie".