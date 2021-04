Vittoria, non mandano i figli a scuola: denunciati 48 genitori

I carabinieri hanno effettuato controlli in tre istituti scolastici primari e secondari: sono 30 gli alunni risultati assenti da tempo in maniera ingiustificata

Quarantotto genitori sono stati denunciati a Vittoria, nel Ragusano, per inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare per i minori. I carabinieri hanno effettuato controlli in tre istituti scolastici primari e secondari: sono 30 gli alunni che sono risultati assenti da tempo in maniera ingiustificata. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni nelle altre scuole cittadine.