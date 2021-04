Palermo, truffa bancomat: invece di ricevere 350 euro ne sborsa 850

Come segnalano le forze dell'ordine, sono numerose le persone in tutta Italia cadute in raggiri di questo tipo

Truffa del bancomat a Palermo. Vittima un uomo di 50 anni che aveva messo un annuncio per la vendita di un casco da moto su un sito. Poi è stato contattato da un uomo che si è detto interessato all'acquisto. Quando l'affare sembrava andato in porto e l'uomo ha chiesto il bonifico del prezzo pattuito, 350 euro, il sedicente acquirente ha però risposto che il pagamento sarebbe avvenuto tramite un fantomatico "vaglia veloce" da riscuotere attraverso uno sportello bancomat.

La truffa

Ma una volta inserita la sua carta allo sportello bancomat e digitato il codice che gli era stato fornito, la vittima invece di ricevere i 350 euro ha effettuato un versamento di 850 euro sotto forma di "ricarica Postepay" su una carta del "truffatore". "Fino a quel momento era stato abilissimo nel dimostrarmi la correttezza dell'operazione - racconta la vittima - l'ho immediatamente richiamato chiedendo la restituzione della somma e lui allora ha iniziato a minacciarmi, dicendo che mi avrebbe denunciato e portato in tribunale". La vittima ha dunque segnalato l'episodio alla sua banca e ha sporto denuncia.

Il racconto della vittima

"Il giorno dopo - prosegue - ho raccontato quello che mi era successo attraverso un forum dedicato alle 'vittime della truffa del bancomat' e sono stato contattato da altri utenti di diverse parti d'Italia che avevano subito nei giorni immediatamente successivi lo stesso raggiro da un uomo che li aveva contattati con lo stesso numero di telefono utilizzato per contattare me. Ho provato a richiamare quel numero - conclude - risulta ancora attivo, squilla ma non risponde nessuno". Sono numerose le persone in tutta Italia cadute in raggiri di questo tipo.