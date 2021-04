Due arresti a Catania: avevano droga, armi e munizioni a casa

Le prime due armi lunghe sono risultate rubate la scorsa estate nel quartiere di San Giorgio, sulla terza sono invece in corso accertamenti per accertarne la natura clandestina

A Catania due fratellastri, di 48 e 34 anni, sono stati arrestati dalla polizia per detenzione di armi e munizioni e spaccio di sostanze stupefacenti. Nella loro abitazione, durante una perquisizione, gli agenti hanno trovato due fucili, di cui uno a canne mozze, una fedele riproduzione di una mitragliatrice risultata ad aria compressa, circa un migliaio di munizioni cal. 12 e 10 grammi di cocaina confezionati in sottovuoto. Le prime due armi lunghe sono risultate rubate la scorsa estate nel quartiere di San Giorgio, sulla terza sono invece in corso accertamenti per accertarne la natura clandestina.