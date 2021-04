Armi e droga, arrestato a Siracusa

Un 27enne, nell'ambito della stessa indagine, è stato denunciato perché trovato in possesso di 60 grammi di hashish

A Siracusa i carabinieri hanno arrestato un uomo di 48 anni per detenzione di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di armi clandestine. Da quanto trapela, in una cantina l'uomo aveva due pistole con matricola abrasa, 70 proiettili, 450 grammi di cocaina, oltre un chilo di hashish, e 270 grammi di marijuana. Un 27enne, nell'ambito della stessa indagine, è stato denunciato perché trovato in possesso di 60 grammi di hashish.