Bambino di 6 anni si perde in campagna a Mazara del Vallo: ritrovato

Un bambino di sei anni che si era perso in campagna a Mazara del Vallo è stato trovato da un militare dell'Esercito. Dopo la richiesta al 112, i carabinieri hanno raggiunto una strada di campagna, tra i Comuni di Mazara del Vallo e Marsala, dopo che un militare del sesto reggimento Bersaglieri di Trapani li aveva chiamati dopo aver trovato il bambino che si era allontanato dalla casa di campagna, dove si trovava con il padre, e poi non era stato più in grado di tornare.