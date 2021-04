Enna, internet point illegale: denunciato titolare

L'uomo, un 21enne, nonostante il divieto di apertura per l'emergenza Covid, esercitava l'attività di scommesse senza essere in possesso di concessione, autorizzazione e licenza rilasciata dalla Questura

Funzionari dell'ufficio di Palermo dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (Adm), in collaborazione con carabinieri, hanno denunciato il gestore di un internet point alla Procura di Enna per esercizio del gioco illegale, sequestrato cinque computer ed elevato sanzioni amministrative per complessivi 210mila euro.

Senza permessi

L'uomo, un 21enne, nonostante il divieto di apertura per l'emergenza Covid, esercitava l'attività di scommesse senza essere in possesso di concessione, autorizzazione e licenza rilasciata dalla Questura. Inoltre, avrebbe favorito l'accettazione per via telematica di scommesse non autorizzate tramite un sito web.