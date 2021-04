Incidente a Monreale, morto un ciclista 19enne

È avvenuto questa mattina in viale Regione: la vittima è finita contro un palo. Soccorso dai sanitari, è stato prima portato all’ospedale Ingrassia in codice rosso, ma le condizioni si sono aggravate e non c’è stato nulla da fare

Incidente mortale alle 12.30 in viale Regione, a Monreale (in provincia di Palermo), all’altezza del Castellaccio (in un tratto in forte pendenza). La vittima è un giovane ciclista di 19 anni di Palermo finito contro un palo. Soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato in un primo momento all'ospedale Ingrassia in codice rosso, ma le sue condizioni si sono aggravate e non c'è stato nulla da fare. Le indagini sono condotte dagli agenti della polizia municipale di Monreale, coordinati dal comandante Luigi Marulli.