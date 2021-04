Palermo, rapina in market: carabiniere blocca bandito

A Palermo un carabiniere in divisa, ma libero dal servizio, ha fermato ieri pomeriggio uno dei quattro banditi che poco prima avevano rapinato il market Conad in corso Calatafimi.

La rapina

Il malvivente col volto travisato, che era con un complice, ha minacciato la cassiera che ha tentato una reazione rimediando un pugno in faccia. Dopo avere svuotato la cassa i banditi stavano per andare via quando è intervenuto il militare che ne ha bloccato uno. Ne è nata una collutazione, ma l'indagato è stato fermato: addosso aveva l'incasso appena rapinato. I sanitari hanno visitato la cassiera e il carabiniere.