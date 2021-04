Incendio in un garage nel Catanese, vigili del fuoco al lavoro

Un incendio è divampato a Mirabella Imbaccari, in provincia di Catania, all'interno di un garage situato in via Caduti del Lavoro. L'allarme è stato lanciato intorno alle 11. Sul posto è intervenuta la squadra operativa del Distaccamento di Caltagirone dei vigili del fuoco con due autobotti ed una autoscala dalla sede Centrale. I pompieri sono al lavoro per lo spegnimento delle fiamme e la messa in sicurezza dei locali. E' stata richiesta la presenza di personale dell'Enel e dell'azienda del gas e dei carabinieri.