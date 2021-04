Augusta, rubano auto e fuggono all'alt dei carabinieri: arrestati

All'interno del veicolo sono stati trovati attrezzi per lo scasso e una centralina utilizzata per i furti di auto

Due uomini, F.B. di 45 anni e S.C. di 28 anni, sono stati arrestati in flagranza dai carabinieri di Augusta per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. I due non si sono fermasti all'alt dei militari e sono fuggiti via a bordo di un'auto risultata rubata. Il 28enne è un pregiudicato sottoposto all'obbligo di dimora.

L'inseguimento

Quando i due non si sono fermati all'alt, i carabinieri si sono lanciati all'inseguimento dell'auto su cui viaggiavano. Quest'ultima, dopo aver urtato altre vetture in sosta e un muretto di contenimento, è stata abbandonata. I due, scappati a piedi, sono stati fermati. All'interno del veicolo sono stati trovati attrezzi per lo scasso e una centralina utilizzata per i furti di auto.