Canicattì, incendio in due capannoni di una ditta di autotrasporti

Un incendio è divampato intorno alle 23 di ieri in una ditta di autotrasporti a Canicattì, in provincia di Agrigento. Le fiamme hanno distrutto un capannone, danneggiandone un altro. Era utilizzato dall'azienda, in contrada Sciabani, con all'interno camion, attrezzature e merce da consegnare. Sono stati alcuni automobilisti di passaggio ad avvertire le forze dell'ordine e i vigili del fuoco che hanno dovuto lavorare fino all'alba.

I titolari della ditta "Autotrasporti Carmelo Lo Presti" di Canicattì e gli autisti accorsi sul posto sono riusciti a mettere in salvo alcuni camion. I danni sono stimati in diverse centinaia di migliaia di euro. I carabinieri, titolari delle indagini, non escludo alcuna ipotesi.