Catania sequestrati duemila giocattoli contraffatti: una denuncia

Oltre duemila giocattoli contraffatti sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Catania in un esercizio commerciale del capoluogo etneo. Il titolare è stato denunciato per commercio di prodotti contraffatti, utilizzo di segni mendaci e ricettazione. Tra gli articoli sequestrati ci sono centinaia di uova in plastica, imitazioni del noto contenitore-giocattolo 'Pasqualone', e numerose etichette che riproducevano supereroi della Marvel.