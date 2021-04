Enna, 'furbetti' del reddito di cittadinanza: denunciati in 10

Il richiedente o un membro del suo nucleo familiare è risultato sottoposto a misure cautelari personali o già condannato per reati di stampo mafioso

Avrebbero percepito illecitamente il reddito di cittadinanza: per questo dieci persone, che avevano dichiarato il falso, sono state denunciate dalla guardia di finanza di Enna. Il richiedente o un membro del suo nucleo familiare è risultato sottoposto a misure cautelari personali o già condannato per reati di stampo mafioso. Il danno accertato per le casse dello Stato ammonta a circa 90mila euro. Gli indagati sono stati segnalati all'Inps che ha disposto la revoca del sussidio e l'attivazione delle procedure di recupero delle somme percepite senza diritto.