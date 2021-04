Incidente a Lentini, scontro tra auto e bici: morto 13enne

Un 13enne, Stefano Russo, è deceduto all'ospedale Cannizzaro di Catania dopo le ferite riportate in un incidente stradale avvenuto mercoledì pomeriggio a Lentini, nel Siracusano. Stefano, che era in sella alla sua bici, si è scontrato con una Renault condotta da un 60enne. Il ragazzo è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico ma purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare. I genitori hanno dato l'assenso all'espianto degli organi. I carabinieri stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente. Stefano frequentava la seconda media all'Istituto comprensivo "Pirandello" di Carlentini ed anche il gruppo Agesci "Lentini 1" della chiesa Sant'Alfio di Lentini. I funerali si svolgeranno lunedì, nella chiesa di Sant'Alfio.