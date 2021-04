Siracusa, blitz della polizia in "fortino" droga: due arresti

I poliziotti hanno trovato 47 dosi di cocaina per 14 grammi, 36 dosi di hashish per grammi 22 e 12 dosi di marijuana per sei grammi oltre a circa 1.150 euro, e materiale per il confezionamento

Blitz della polizia a Siracusa. Due gli arresti per droga. Non solo. Portoni blindati e cancelli in ferro posizionati per presidiare il luogo dello spaccio in un condominio in via Italia, zona nord della città, sono stati rimossi su provvedimento emesso dalla Procura di Siracusa. La polizia ha eseguito il decreto di sequestro preventivo e, con l'aiuto dei vigili del fuoco, ha tolto le strutture in metallo che chiudevano in maniera abusiva un accesso condominiale dei complessi di edilizia popolare.

Gli arresti

Nell'ambito dell'operazione sono stati arrestati C.G. di 41 anni e G.A. di 42, colti in flagranza di detenzione ai fini di spaccio di marijuana, cocaina, hashish e denaro probabile frutto dell'attività illecita. I due, sorpresi a spacciare, sono fuggiti salendo le scale, ma sono stati bloccati sul terrazzo del condominio. Nell'androne da dove erano fuggiti i poliziotti hanno trovato 47 dosi di cocaina per 14 grammi, 36 dosi di hashish per grammi 22 e 12 dosi di marijuana per sei grammi oltre a circa 1.150 euro, e materiale per il confezionamento.