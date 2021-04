Scoppia bombola in casa, donna ferita a Palermo

L'incendio è divampato in un palazzina in via Di Vittorio dopo un boato avvertito da tutto il quartiere

Una bombola di gas è esplosa la scorsa notte in un appartamento allo Sperone a Palermo. L'incendio è divampato in un palazzina in via Di Vittorio dopo un boato avvertito da tutto il quartiere. Una donna è rimasta ferita non in modo grave. Sono intervenute cinque squadre dei pompieri e gli agenti di polizia e i sanitari del 118. Sono in corso i rilievi per stabilire se l'esplosione abbia provocato danni alla struttura.