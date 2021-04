Etna, fontana di lava e cenere: 17esimo parossismo da Sud-Est

Nuova attività parossistica dalla notte scorsa sull'Etna, la 17esima dal 16 febbraio scorso, con fontana di lava ed emissione di cenere dal cratere di sud-est. La nube eruttiva, stimano gli esperti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia-Osservatorio etneo (Ingv-Oe) di Catania, ha raggiunto un'altezza di circa settemila metri sul livello del mare disperdendosi in direzione sud-sud-ovest.

La fase eruttiva

L'attuale fase eruttiva del vulcano attivo più alto d'Europa al momento non impatta sull'attività dell'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini che è operativo. In particolare, è presente un trabocco lavico dall' orlo orientale del cratere di sud-est che si espande nella parte alta della Valle del Bove. Da una 'bocca' attiva alla base meridionale dello stesso cratere c'è una debole attività esplosiva e l'emissione di una colata che avanza in direzione sud-sud-est, riversandosi nel settore occidentale della Valle del Bove. Ed è presente anche attività eruttiva negli altri crateri sommitali. Il tremore vulcanico resta su livelli molto alti. Il centroide delle sorgenti del tremore vulcanico è localizzato in corrispondenza del cratere di sud-est a una quota compresa tra 2.500 e 2.800 metri sul livello del mare. L'attività infrasonica è a livelli molto alti, caratterizzati da eventi e tremore infrasonico localizzati al cratere di sud-est. Una modesta variazione pari a circa 0.4 microradianti è visibile nelle serie temporali delle componenti X e Y del tilt della stazione di Cratere del Piano, mentre nessuna variazione significativa è presente nei dati della rete Gnss.

Sette giovani si smarriscono sull'Etna: salvati

Sette giovani delle province di Enna e Caltanissetta che avevano deciso di recarsi sull'Etna, anche attratti dall'eruzione in corso, si sono smarriti mentre nella zona Nord percorrevano la pista Altomontana, sentiero che collega i due versanti del vulcano attivo più alto d'Europa. Sono stati recuperati e salvati dal Soccorso alpino e speleologico siciliano (Sass) e dal corpo forestale. A lanciare l'allarme erano stati gli stessi giovani. I tecnici della stazione Etna Nord del Sass hanno localizzato il gruppo tramite il sistema di rilevamento Sms locator, e attraverso indicazioni telefoniche li hanno indirizzati verso il rifugio Timparossa, dove hanno potuto trovare riparo in attesa dei soccorsi. Le squadre d'intervento, raggiunta la zona del rifugio con i mezzi fuoristrada e a piedi nell'ultimo chilometro, a causa del percorso innevato, hanno ritrovato i ragazzi infreddoliti, ma in buone condizioni di salute. Il ritrovamento è avvenuto mentre dal cratere di sud-est era già partito il 17esimo evento parossistico dell'anno sull'Etna con violenti boati, fontana di fuoco, emissione di cenere e colate.