Palermo, denuncia estorsione: in manette un uomo

A Palermo la guardia di finanza ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di O.D.M., accusato di concorso in estorsione aggravata dal metodo mafioso per aver chiesto il "pizzo" a un giovane imprenditore edile che gestiva un cantiere nel quartiere della Vucciria.

L'inchiesta

L'inchiesta è uno sviluppo delle indagini che hanno portato, lo scorso 11 marzo, all'arresto in flagranza di R.M., 31 anni, bloccato dai militari mentre riceveva dal costruttore 300 euro per la "messa a posto". La vittima, che aveva da poco avviato lavori di ristrutturazione, è stata "avvicinata" dai due indagati che hanno avanzato richieste estorsive sempre più esplicite. Grazie alla denuncia presentata dall'imprenditore, supportato da un'associazione antiracket, in pochi giorni gli investigatori sono riusciti ad acquisire le prove che hanno consentito di arrestare l'esattore del "pizzo" in flagranza di reato. Lo sviluppo delle indagini ha consentito di far emergere anche la responsabilità di O.D.M., che avrebbe presentato la vittima al complice. Parallelamente alle indagini, i finanzieri hanno svolto accertamenti patrimoniali da cui è emersa l'assoluta sproporzione tra i beni disponibili e la capacità economica degli indagati. La Procura ha quindi emesso un provvedimento di sequestro di conti correnti, beni mobili e immobili per un valore complessivo di circa 200mila euro, tra cui un'impresa che gestisce un pub del quartiere della Vucciria riconducibile a O.D.M.