Caltagirone, Dante celebrato con l’Infiorata di Santa Maria del Monte

A partire da oggi e fino alla fine di maggio, lungo la monumentale Scala di Santa Maria del Monte di Caltagirone (in provincia di Catania), sarà visibile l'Infiorata che quest'anno raffigura Dante Alighieri in occasione delle celebrazioni per il 700esimo anniversario della sua morte.

L’opera

Il disegno, realizzato dal dipendente del Servizio Verde pubblico del Comune Marco De Caro e allestito insieme agli altri giardinieri, sarà in quattro colori (bianco, rosa, rosso e verde) frutto dell'utilizzo di 1.600 piante, 1.400 di geranio e 200 di bosso. La Scala infiorata fa parte del ricco calendario di manifestazioni (tutte da seguire in streaming) promosso dall'amministrazione comunale attraverso un'apposita commissione culturale eventi, in collaborazione con le diverse realtà scolastiche e culturali, in occasione delle celebrazioni per il 700esimo anniversario della morte di Dante.

Il sindaco: “Modo efficace per rendere omaggio a Dante”

"Un modo che crediamo efficace - sottolinea il sindaco Gino Ioppolo - per rendere omaggio a Dante attraverso un evento che siamo fiduciosi possa catalizzare tanto interesse e attenzione sulla nostra città".