Catania, rapinò rivendita articoli per fumatori: in arresto 36enne

Un uomo di 36 anni che era ai domiciliari per reati legati al mondo degli stupefacenti, C.F.G., è stato arrestato dai carabinieri a Catania perché ritenuto l'autore di una rapina compiuta il 31 luglio dello scorso anno in una rivendita di articoli per fumatori di via Stazzone. L'uomo è stato incastrato dalle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza del negozio e da un'impronta digitale. I militari hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale etneo.