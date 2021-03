Migranti, Ocean Viking arrivata ad Augusta con 116 persone a bordo

È arrivata al porto di Augusta, nel Siracusano, la Ocean Viking, nave della ong Sos Mediterranee con a bordo 116 migranti soccorsi nei giorni scorsi al largo della Libia. Il personale sanitario è salito a bordo per effettuare i tamponi: sei le persone risultate positive al coronavirus. A bordo la metà circa dei migranti soccorsi sono minori non accompagnati, 55 secondo quanto riferito dall'ong. I migranti sono di nazionalità subsahariana, ma ci sarebbero anche una decina di libici. Nessuno ha avuto bisogno delle cure dei sanitari. La polizia, con il coordinamento della Prefettura, ha iniziato la procedura di identificazione al termine della quale i minori non accompagnati saranno trasferiti al centro di Trapani, mentre gli altri migranti resteranno sulla nave Allegra in quarantena. I soggetti risultati positivi saranno posti in isolamento.