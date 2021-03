Palermo, scoperte due serre di cannabis: 4 arresti

La prima è stata individuata in un appartamento abbandonato nei pressi di via Colonna Rotta, la seconda nel quartiere Zen 2

I carabinieri hanno scoperto a Palermo due serre indoor per la coltivazione di cannabis e hanno arrestato 4 persone. La prima serra è stata individuata in un appartamento abbandonato nei pressi di via Colonna Rotta, dove sono stati sequestrate 40 piante, oltre a 40 germogli della stessa specie e un chilo di stupefacente. L'altra è stata scoperta allo Zen 2, in un locale a circa 7 metri sotto il livello stradale, con 77 piante di cannabis. La serra disponeva di un impianto di condizionamento alimentato tramite allaccio abusivo alla rete elettrica. Nel corso dei controlli sono stati arrestati quattro pusher trovati in possesso di hashish e marijuana.