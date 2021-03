Rapina in farmacia a Palermo, arrestati due minorenni

L'episodio è avvenuto sabato scorso in via Eugenio L’Emiro. Uno dei due aveva minacciato la titolare della farmacia con un coltello

Due ragazzini di 15 e 16 anni sono stati arrestati dalla polizia di Stato per aver messo a segno, sabato scorso, una rapina nella farmacia di via Eugenio L’Emiro, a Palermo. I due sono usciti con i soldi in mano ma fuori hanno trovato gli agenti ad aspettarli. Uno dei due aveva minacciato la titolare della farmacia con un coltello. Ora sono accusati di rapina in concorso.