Tre chili di hashish, suddivisi in panetti da 100 grammi, nascosti tra caramelle e patatine sono stati scoperti dai carabinieri a Priolo Gargallo, in provincia di Siracusa, in un furgone durante un controllo di routine. Il conducente è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti e rinchiuso nel carcere di Cavadonna.