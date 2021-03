Catania, droga: sequestrati oltre 10 chili di marijuana

Circa 10 chili e 200 grammi di marijuana sono stati sequestrati a Catania dalla polizia, dopo una segnalazione al 112 sulla presenza di sostanza stupefacente nello scantinato di uno stabile due Via Santissima Trinità. Giunti sul luogo indicato, già noto alle forze dell'ordine per operazioni di sequestro di sostanza stupefacente, i poliziotti hanno trovato la droga in cantina.

L'arresto a Mazara del Vallo

Invece, un giovane di 24 anni è finito in manette a Mazara del Vallo, nel Trapanese. Prima è fermato dai carabinieri perché era fuori dal suo comune di residenza, senza un giustificato motivo come prevedono le restrizioni contro il Covid-19 in zona arancione. Durante una perquisizione, poi, i militari hanno trovato nascosti nel vano motore della sua auto 65 grammi di cocaina e 560 euro in contanti . Nella casa del giovane sono stati poi scoperti due chili di marijuana nascosti in un magazzino e 31mila euro. All'indagato sono stati concessi gli arresti domiciliari.