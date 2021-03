Santa Flavia, incidente stradale sulla statale 113: un morto

Una persona è morta in un incidente stradale avvenuto sulla statale 113 nei pressi del cimitero di Santa Flavia, in provincia di Palermo. Nella zona dove si è verificato lo scontro tra due mezzi sono intervenuti i carabinieri e gli agenti del commissariato di Bagheria. Sul posto anche i vigili del fuoco. I sanitari del 118 hanno soccorso la vittima, ma per l'automobilista non c'è stato nulla da fare.