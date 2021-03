Grammichele, minacce e danneggiamenti in comunità: arrestato minorenne

A causa di alcuni comportamenti violenti nella comunità dov'era stato collocato e dalla quale si era allontanato, i carabinieri hanno arrestato a Grammichele, nel Catanese, un ragazzo di 15 anni che il 19 febbraio scorso, insieme con un complice, assaltò un supermercato del paese.

Rintracciato

Il ragazzo è stato rintracciato in casa della nonna. Arrestato e collocato lo scorso 14 marzo in comunità, il giorno successivo è andato in escandescenze, minacciando con un coltello educatori e ospiti, bruciando un materasso, minacciando di dare fuoco a un veicolo, mandando anche in frantumi i vetri della sala da pranzo per poi fuggire via e far perdere le proprie tracce. L'arrestato è stato rinchiuso nel carcere minorile di Catania Bicocca.