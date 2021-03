Etna: forti boati dai crateri sommitali, verso nuovo parossismo

Ancora forti boati dall'Etna, che fanno vibrare finestre e porte dei paesi alle pendici del vulcano. Sono in costante aumento inoltre i valori dell'ampiezza del tremore dei condotti magnatici 'interni', raggiungendo la soglia di livello 'alto': si tratta di segnali che preannunciano un nuovo parossismo, che sarebbe il 15esimo dal 16 febbraio scorso sul vulcano attivo più alto d'Europa.

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia-Osservatorio etneo ha localizzato le sorgenti del segnale sotto il cratere Sud-Est ad una profondità di circa 2.500 metri sul livello del mare. L'attività infrasonica è in aumento, facendo registrare, al momento, 1-2 eventi al minuto. I dati della rete Gnss non mostrano variazioni significative, mentre la rete clinometrica mostra un cambiamento di trend in concomitanza con la fase in corso. Continua l'attività esplosiva al cratere Sud-Est.