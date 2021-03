Siracusa, armi e droga in vano blindato: sequestrati

Cancelli di ferro e porte blindate a difesa di armi e droga sono stati divelti per permettere alla polizia di fare irruzione in un vano condominiale in via Bartolomeo Cannizzo, zona nord di Siracusa. All'interno di un frigorifero, 250 dosi di cocaina per un peso di 177 grammi, 300 dosi di hashish per 200 grammi, 370 dosi di marijuana per 200 grammi.

Le armi

Sul pavimento, avvolto da uno strofinaccio, un beauty case contenente una pistola semiautomatica, comprensiva di caricatore rifornito con tre cartucce, dello stesso calibro, una pistola semiautomatica, con matricola abrasa, comprensiva di due caricatori.