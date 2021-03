Covid in Sicilia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, ha disposto la chiusura di alcune scuole in diversi comuni. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

7:29 - Focolai in due scuole Marsala, no lezioni in presenza

Due focolai di Covid si sono registrati in due plessi scolastici di Marsala. Per questo motivo in serata, il sindaco di Marsala, Massimo Grillo, dopo avere consultato il dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo "Sirtori" e il Dipartimento Prevenzione dell'Asp di Trapani, ha disposto la sospensione, per 48 ore (domani e venerdì) delle attività didattiche in presenza. I due plessi scolastici sono il "Pestalozzi" di piazza Caprera e il "Livatino" di via Dante Alighieri. "In questi due istituti scolastici - spiega il sindaco in una nota - si sono registrati diversi casi di Covid-19. La dirigente, già da lunedì, di fronte all'insorgere di questi focolai, aveva deciso in via precauzionale e eccezionale di adottare la didattica a distanza. Ho ritenuto, pertanto, per le prerogative concesse ai sindaci che permettono loro di disporre la chiusura delle scuole solo in caso di 'massima prudenza sanitaria e prevenzione epidemiologica', di sospendere le attività didattiche nei due plessi".



7:22 - Scuole chiuse in 20 Comuni dal 22 al 27 marzo

Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, in applicazione dell'articolo 43 del Dpcm 2 marzo 2021, e a seguito della relazione settimanale del Dipartimento regionale Asoe, ha disposto la chiusura delle Istituzioni scolastiche nei seguenti Comuni: San Mauro Castelverde, Caltavuturo, Ventimiglia di Sicilia, Mezzojuso, Torretta, Altavilla Milicia, Trabia, Terrasini per la provincia di Palermo; Caltanissetta, Montedoro, Serradifalco, per il territorio nisseno; Regalbuto e Sperlinga nell'Ennese; Calamonaci, Villafranca Sicula, Sant'Angelo Muxaro in provincia di Agrigento; Santa Maria di Licodia, Biancavilla e Licodia Eubea nel Catanese; Melilli, in provincia di Siracusa. Il provvedimento sarà in vigore dal 22 al 27 marzo.