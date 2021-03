Palermo, anziana rapinata davanti all’ascensore: un arresto

I carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a Palermo nei confronti di G.G., 39 anni, accusato di rapina aggravata nei confronti di un'anziana di 85 anni. L’uomo è stato portato nel carcere Lorusso-Pagliarelli del capoluogo siciliano.

La vicenda

Lo scorso 27 febbraio la pensionata stava rientrando in casa quando davanti all'ascensore fu aggredita. I carabinieri affermano di essere risaliti a Gulotta grazie alle immagini di videosorveglianza. I militari hanno incrociato quel video al profilo social dell'indagato. La donna, in seguito alla rapina, ha riportato un'escoriazione ai lobi, dai quali erano stati strappati via gli orecchini in oro.