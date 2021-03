Droga, coltivava marijuana in casa: arrestato a Pantelleria

I carabinieri di Pantelleria (in provincia di Trapani) hanno arrestato un uomo di 49anni (M.B.) sorpreso a coltivare piante di marijuana tra le mura di casa. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è accusato di coltivazione e detenzione, finalizzata allo spaccio. Dopo la convalida dell'arresto, in Tribunale, a Marsala, M.B. è stato sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora con la prescrizione di non uscire di casa dalle 20 alle 7 del mattino.

L’intervento dei carabinieri

I militari hanno fatto irruzione nella sua abitazione dopo avere notato, in vari appostamenti, diversi soggetti, noti come assuntori di sostanze stupefacenti, recarsi frequentemente presso la casa dell'arrestato. Nel corso della perquisizione, i carabinieri hanno trovato 33 piante di canapa indiana messe a dimora in altrettanti vasi, nonché oltre un chilogrammo di marijuana, già essiccata e pronta per essere spacciata.